Украинца, зажегший гопак после победы в Афинах, попросили снять вышиванку

21 июня 2022 , 16:45
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Источник:

фейсбук-сторінка Luckypunch.net

В Афинах состоялся международный любительский турнир по боксу Кубок Акрополя. Соревнования продолжались с 16 по 19 июня.

Не обошлось без скандального инцидента

Украинский боксер Матвей Ражба в финальном поединке одолел хозяина ринга Теочариса Тсаоусидис. Он отпраздновал свой триумф, придерживаясь украинских традиций.

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Матвей в вышитой рубашке и казацкой шапке он станцевал на ринге гопака. Однако устроители турнира попросили боксера снять украинскую символику.

О причине такой просьбы неизвестно.

Видео патриотического гопака

Как выступили украинцы на турнире в Афинах

  • Украинцы завоевали на турнире в Греции 5 наград, среди них 4 золотых и одна бронзовая. На Кубок Акрополя украинская команда заняла первое командное место.
  • "Золото" завоевали Бозорбой Матякубов (67 килограммов), Матвей Ражба (80 килограммов), Илья Котляров (86 килограммов), Александр Грицив (от 92 килограммов).
  • Бронзовую награду получил Кирилл Таран (71 килограмм).

Подобный случай на турнире

  • Недавно подобный случай произошел на международном турнире по боксу в Венгрии, украинка Диана Петренко завоевала 2-е место.
  • Во время вручения медалей украинка развернула украинское знамя с гербом полка "Азов".
  • Однако организаторам турнира не понравился этот поступок. Они заставляли спортсменку свернуть флаг, и на третье упорное замечание ей пришлось это сделать.
Автор: Дарина Жданович