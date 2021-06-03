Украинцам нужно покупать COVID-браслет, чтобы попасть на матчи Евро-2020

Сборная Украины уже 13 июня стартует на чемпионате Европы-2020 по футболу. Свой первый матч "сине-желтые" сыграют в Амстердаме, после чего две встречи проведут в Бухаресте.

Федерация футбола Румынии опубликовала порядок доступа болельщиков на Национальную арену во время Евро-2020.

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Обладателям билетов на Евро-2020 придется получить непосредственно в Бухаресте браслеты, которые будут пропуском на стадион. Браслеты подтверждают, что человек не болеет COVID-19.

На стадион будут допускать 4 категории людей:

люди, которые вакцинированы против вируса SARS-CoV-2 и для которых прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации;

люди, которые имеют отрицательный результат теста RT-PCR – не позднее чем за 72 часа до начала матча ;

; люди, которые находятся в период между 15-м и 90-м днем после подтверждения заражения SARS-CoV-2;

люди, которые имеют отрицательный результат быстрого теста на определение антигена, подтвержденный медицинским учреждением, не позднее чем за 24 часа до начала матча.

Где получить браслет?

В день, или накануне матча болельщик должен прийти в один из аккредитованных в Бухаресте медицинских центров Евро-2020 с подтверждающими медицинскими документами на румынском или английском языках.

Чтобы получить браслет, нужно оплатить стоимость процедуры. По предварительной информации, стоимость составит 1 евро.

Список медицинских центров, где будут выдаваться браслеты, появится позже.

Отметим, что экспресс-тест можно сделать в день игры в одном из медицинских центров УЕФА. Но услуга также платная.

Только при наличии билета и браслета болельщик сможет попасть на игру. Наличие только одного из элементов не является основанием для входа на стадион!

Браслет будет действующим только для одного матча. Если болельщик потеряет браслет до игры, то не сможет попасть на поединок.

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