Украинца толкнули на дуэли взглядов: едва не произошла драка перед боем Усика – видео

В андеркарде боя Александра Усика и Энтони Джошуа подерется украинец Максим Продан. Боксер проведет бой против Флориана Марку из Албании.

Пылкие эмоции перед поединком

28-летний Максим Продан свой следующий поединок проведет в Лондоне. Соперник украинца уже подбросил дров в очаг напряжения перед боем.

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Флориан Марку решил спровоцировать соперника на драку. Во время дуэли взглядов албанец толкнул Продана, показавшего ему свой чемпионский пояс. Боксер из Украины никак не среагировал на такую выходку Флориана, а лишь иронично улыбнулся.

Охрана не позволила, чтобы толкотня переросла во что-то большее. Напомним, что Максим Продан – чемпион IBF International в полусреднем весе.

Марку толкнул Продана: видео

Поединок Продана и Марку состоится 25 сентября в Лондоне в андеркарде топ-боя Александра Усика и Энтони Джошуа.

Перед поединком Максим заявил, что его соперник очень много говорит. Украинец не доверяет тем, кто слишком много это делает. На ринге боксеры будут драться как на войне.