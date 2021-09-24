Палкі емоції перед поєдинком

28-річний Максим Продан свій наступний поєдинок проведе у Лондоні. Суперник українця вже підкинув дров у вогнище напруги перед боєм.

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Флоріан Марку вирішив спровокувати суперника на бійку. Під час дуелі поглядів албанець штовхнув Продана, який показав йому свій чемпіонський пояс. Боксер із України ніяк не зреагував на таку витівку Флоріана, а лише іронічно посміхнувся.

Охорона не дозволила, щоб штовханина переросла у щось більше. Нагадаємо, що Максим Продан – чемпіон IBF International у напівсередній вазі.

Марку штовхнув Продана: відео

Двобій Продана та Марку відбудеться 25 вересня у Лондоні в андеркарді топ-бою Олександра Усика та Ентоні Джошуа.

Перед поєдинком Максим заявив, що його суперник дуже багато говорить. Українець не довіряє тим, хто занадто багато це робить. На ринзі боксери будуть битись наче на війні.