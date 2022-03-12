Шишкова: Когда поднимался флаг, одно пожелание – мир в Украине
30-летняя уроженка Харькова рассказала о поддержке украинцев, успевающих не только отбиваться от оккупантов, но и писать теплые слова нашим паралимпийцам. Оксана Шишкова рассказала об одном своем желании, которое она надеется скоро сбудется – мир в Украине. Об этом спортсменка рассказала в прямом эфире национального украинского телемарафона.
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Все находящиеся в Пекине понимают, что происходит в Украине. Но не могут ничем нам помочь, кроме нас поддержки. Но это тоже дает нам силы. Мои 5 наград – это все для Украины, украинского народа. Когда поднималось знамя, одно пожелание – мир в Украине. Каждый паралимпиец, получивший здесь медаль – это для Украины, украинского народа. Мы очень хотим и желаем мира в нашей Украине,
– сказала лыжница.
"Должны защищать здесь нашу Украину, наше государство"
Шишкова рассказала, что получает много вопросов: "Где вы берете силы? Как вам это удается". Ответ Оксаны очень мощный и мотивационный. Своими выступлениями украинские паралимпийцы хотят показать всему миру, какова настоящая Украина, которая есть и всегда будет.
"Я говорю – мы должны, должны защищать здесь нашу Украину, наше государство. Поднимать флаг, показывая, что Украина есть и будет. И будет лучшей, намного сильнее", – призналась многократная призерка Пекина.
Награды Шишковой в Пекине-2022
- "Золото": спринт, индивидуальная гонка по парабиатлону, длинная дистанция классическим стилем (паралыжная гонка)
- "Серебро": спринт свободным стилем (паралыжная гонка) и средняя дистанция из парабиатлона