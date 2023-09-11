Зинченко рассказал, почему удивились звезды сборной Англии после игры против Украины

Украина стала первой сборной, отобравшей очки у Англии в отборе на Евро-2024. Автор единственного гола "сине-желтых" в ворота "трех львов" Александр Зинченко вспомнил разговор с английскими футболистами после финального свистка.

В первом тайме Александр Зинченко и Кайл Уокер обменялись голами за сборные и установили окончательный счет встречи 1:1. После поединка украинец тепло пообщался с несколькими футболистами соперника, среди которых были автор гола в ворота Георгия Бущана и его партнер по Арсеналу Букайо Сака. С Уокером Зинченко выступал, когда играл за МанСити.

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Зинченко: Было тяжело, но при поддержке болельщиков нам это удалось

Зинченко выступает в Англии с 2016-го года, поэтому у него уже немало хороших друзей и знакомых в кругу английских игроков.

Полузащитник сборной Украины припомнил разговор с англичанами после ничьей во Вроцлаве. Александр признался, что футболист "трех львов" был удивлен уровнем игры "сине-желтых" и итоговым результатом.

Побеседовали после матча. Они были удивлены, что мы добились результата. Хороший результат для команды. Было тяжело, но при поддержке болельщиков нам это удалось. Мы понимали, что много времени будем проводить в обороне, но в общем мы справились, хотя противник обладал преимуществом,

– заявил один из лидеров украинской сборной.

Отметим, что гол в ворота англичан стал для Зинченко 9-м в футболке главной команды страны в 54-х сыгранных поединках). Александр посвятил этот гол старшей дочери Еве, которая попросила передать ей "привет" с футбольного поля

Зинченко забил юбилейный 250 гол сборной Украины в официальных матчах.

Англия впервые потеряла очки в отборе на Евро-2024, но не потеряла свое лидерское место в группе "С" (13 баллов). В то же время украинцы с 7 пунктами идут на второй позиции.