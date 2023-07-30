Украинские дзюдоисты завоевали бронзовую медаль в соревнованиях смешанных команд. "Золотой путь" "сине-желтых" завершился в четвертьфинале.

Достойно внимания Несколько раз подтвердили свой класс: украинские гимнасты завоевали три медали на фестивале ЕЮОФ

Тернистый путь к триумфу

Украинская сборная отправилась на XVII летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, проходящий в Мариборе (Словения). Наши дзюдоисты не позволили себе вернуться на Родину без медалей. Украинцам удалось завоевать бронзовые награды в командном турнире по дзюдо, однако "сине-желтая" команда имели все шансы побороться за самые ценные медали.

На пути к третьей строчке пьедестала украинские дзюдоисты провели четыре встречи, в трех из которых для определения победителя понадобилась дополнительная стычка. Таким образом подопечные Андрея Бурдуна и Сергея Дребота смогли добраться до четвертьфинала континентального первенства, где уступили сборной Азербайджана (3:4). Уже в отрадной сетке украинский коллектив вырвал победы у хозяев татами из Словении (4:3) и команды из Франции (4:3). Таким образом, "сине-желтые" стали бронзовыми призерами соревнований и поставили медальную точку в выступлениях сборной Украины на XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Следует отметить. Свои имена в историю ЕЮОФ-2023 бронзовыми буквами вписали такие украинские дзюдоисты, как: Маргарита Мирошниченко (до 48 килограммов), Кристина Опанасенко (до 63 килограммов), Анна Олейник-Корнийко, Дарья Доля (более 6 до 60 килограммов), Тарас Нельзев, Артур Амирян (до 81 килограмма), Ярослав Омельченко (свыше 81 килограмма).