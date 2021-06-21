Золото завоевали Имеди Худжадзе (65 кг) и Владислав Луб (92 кг).

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Серебро у Никиты Дементьева (45 кг), бронза – Ивана Цибаня (80 кг) и Артура Бойчука (110 кг).

В общекомандном зачете юниорская сборная Украины набрала 110 очков и заняла в итоге третье место. Первая позиция у борцов Азербайджана (153), вторая – у представителей Грузии (132). Четвертые – россияне (107).

Рейтинг сборных:

Азербайджан – 153 очка

Грузия – 132

Украина – 110

Ранее Украина заняла 5 место в соревнованиях по вольной борьбе и 2 – по женской.