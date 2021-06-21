Золото завоевали Имеди Худжадзе (65 кг) и Владислав Луб (92 кг).
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Серебро у Никиты Дементьева (45 кг), бронза – Ивана Цибаня (80 кг) и Артура Бойчука (110 кг).
В общекомандном зачете юниорская сборная Украины набрала 110 очков и заняла в итоге третье место. Первая позиция у борцов Азербайджана (153), вторая – у представителей Грузии (132). Четвертые – россияне (107).
Рейтинг сборных:
- Азербайджан – 153 очка
- Грузия – 132
- Украина – 110
Ранее Украина заняла 5 место в соревнованиях по вольной борьбе и 2 – по женской.