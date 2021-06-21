Золото завоювали Імеді Худжадзе (65 кілограм) і Владислав Луб (92 кг).
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Срібло у Микити Дементьєва (45 кг), бронза – Івана Цибаня (80 кг) і Артура Бойчука (110 кг).
У загальнокомандному заліку юніорська збірна України набрала 110 очок і посіла у підсумку третє місце. Перша позиція у борців Азербайджану (153), друга – у представників Грузії (132). Четверті – росіяни (107).
Рейтинг збірних:
- Азербайджан – 153 очка
- Грузія – 132
- Україна – 110
Раніше Україна зайняла 5 місце в змаганнях з вільної боротьби і 2 – по жіночій.