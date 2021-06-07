Украина завоевала 11 медалей на этапе Кубка мирового вызова по спортивной гимнастике

В Каире 5 – 6 июня состоялся второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала 11 медалей.

Ковтун получил три "золота"

Больше всего медалей в копилку сборной Украины принес Илья Ковтун. Он завоевал 5 медалей.

К слову Украинцы взяли три медали Кубка мира по спортивной гимнастике, Ковтун получил второе "золото"

Ковтун получил "золото" в вольных упражнениях, упражнениях на перекладине и на коне. Также Илья выиграл "бронзу" в опорном прыжке и на параллельных брусьях.

Назар Чепурный завоевал "золото" в опорном прыжке, а также бронзовую награду в упражнении на коне.

В упражнении на разновысоких брусьях победила Диана Варинская. Кроме этого, Диана завоевала "серебро" в вольных упражнениях и упражнении на бревне.

Роман Ващенко выиграл "бронзу" в упражнении на кольцах.

Медальный зачет Кубка мира в Каире

1. Украина – 5 "золота", 2 "серебра", 4 "бронзы"

2. Египет – 2 "золота", 2 "серебра"

3. Венгрия – 1 "золото", 2 "серебра", 1 "бронза"

4. Литва – 1 "золото", 1 "серебро", 1 "бронза"

5. Румыния – 1 "золото", 1 "бронза"