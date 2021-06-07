Ковтун здобув три "золота"

Найбільше медалей у скарбничку збірної України приніс Ілля Ковтун. Він завоював 5 медалей.

До слова Українці взяли три медалі Кубку світу зі спортивної гімнастики, Ковтун здобув друге "золото"

Ковтун здобув "золото" у вільних вправах, вправах на перекладині і на коні. Також Ілля виграв "бронзу" в опорному стрибку і на паралельних брусах.

Назар Чепурний завоював "золото" в опорному стрибку, а також бронзову нагороду у вправі на коні.

У вправі на різновисоких брусах перемогла Діана Варінська. Крім цього, Діана завоювала "срібло" у вільних вправах і вправі на колоді.

Роман Ващенко виграв "бронзу" у вправі на кільцях.

Медальний залік Кубка світу в Каїрі

1. Україна – 5 "золото", 2 "срібло", 4 "бронза"

2. Єгипет – 2 "золото", 2 "срібло"

3. Угорщина – 1 "Золото", 2 "срібло", 1 "бронза"

4. Литва – 1 "золото", 1 "срібло", 1 "бронза"

5. Румунія – 1 "золото", 1 "бронза"