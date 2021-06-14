Украина заслужила хотя бы одно очко в матче с Нидерландами, – Семин

Сборная Украины волевым футболом против Нидерландов очаровала футбольное сообщество. Игра украинской сборной поразила и экс-тренера киевского Динамо Юрия Семина.
Семин прогнозирует выход Украины в плей-офф
Юрий Семин заявил, что Нидерланды и Украина продемонстрировали высокий уровень игры. Он также отметил, что некоторые сборники уже были в Динамо, когда он возглавлял киевлян.
К слову Сильнее Австрии и Северной Македонии: нидерландские СМИ хвалят Украину
Матч мне понравился. Это был футбол хорошего качества. Игроки одной и другой команды продемонстрировали высокий уровень. Когда я работал в Динамо, то там уже был и Бущан, и Ярмоленко, и Сидорчук. Играл и Андрей Шевченко. Нужно поздравить его с хорошей работой. Его сборная заслужила хотя бы одно очко,
– сказал Семин.
Российский тренер обратил внимание, что сборная Украины в 2019 году выиграла чемпионат мира U-20.
"Надо понимать, что не так давно Украина выиграла молодежный чемпионат мира. И большая группа ребят из этой команды представляет Динамо. Есть преемственность, видна работа на перспективу", – заявил тренер.
Семин прогнозирует, что Украина выйдет в плей-офф Евро-2020.
"Трудно загадывать, что будет дальше в группе, где играет Украина. Это все же команда очень молодая. Думаю, со второго места они могут выйти", – сказал Семин.
Украина и Россия – разные сборные
Экс-наставник Динамо отказался комментировать игру сборной России. Он заявил, что Украина и Россия – разные команды.
Как на фоне Украины выглядит Россия? Сложно сравнивать. Я считаю, это абсолютно разные сборные, разные игроки. Украина – очень перспективная, молодая команда. Так могу сказать. Игру сборной России я не комментирую,
– рассказал Семин.
- Украина стартовала на Евро-2020 в воскресенье, 13 июня. Поединок Нидерланды – Украина завершился победой хозяев стадиона в Амстердаме (3:2).
- После перерыва наша команда пропустила два мяча, но сумела осуществить камбэк благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. В конце матча, Нидерланды дожали нашу команду и одержали победу.