Сьомін прогнозує вихід України у плей-офф

Юрій Сьомін заявив, що Нідерланди та Україна продемонстрували високий рівень гри. Він також зазначив, що деякі збірники вже були в Динамо, коли він очолював киян.

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Матч мені сподобався. Це був футбол хорошої якості. Гравці однієї та іншої команди продемонстрували високий рівень. Коли я працював у Динамо, то там вже був і Бущан, та Ярмоленко, і Сидорчук. Грав і Андрій Шевченко. Потрібно привітати його з хорошою роботою. Його збірна заслужила хоча б одне очко,

– сказав Сьомін.

Російський тренер звернув увагу, що збірна України у 2019 році виграла чемпіонат світу U-20.

"Треба розуміти, що не так давно Україна виграла молодіжний чемпіонат світу. І велика група хлопців з цієї команди представляє Динамо. Є наступність, видно роботу на перспективу", – заявив тренер.

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"Важко загадувати, що буде далі в групі, де грає Україна. Це все ж команда дуже молода. Думаю, з другого місця вони можуть вийти", – сказав Сьомін.

Україна та Росія – різні збірні

Екснаставник Динамо відмовився коментувати гру збірної Росії. Він заявив, що Україна та Росія – різні команди.

Як на тлі України виглядає Росія? Складно порівнювати. Я вважаю, це абсолютно різні збірні, різні гравці. Україна – дуже перспективна, молода команда. Так можу сказати. Гру збірної Росії я не коментую,

– розповів Сьомін.