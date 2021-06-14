Семин прогнозирует выход Украины в плей-офф

Юрий Семин заявил, что Нидерланды и Украина продемонстрировали высокий уровень игры. Он также отметил, что некоторые сборники уже были в Динамо, когда он возглавлял киевлян.

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Матч мне понравился. Это был футбол хорошего качества. Игроки одной и другой команды продемонстрировали высокий уровень. Когда я работал в Динамо, то там уже был и Бущан, и Ярмоленко, и Сидорчук. Играл и Андрей Шевченко. Нужно поздравить его с хорошей работой. Его сборная заслужила хотя бы одно очко,

– сказал Семин.

Российский тренер обратил внимание, что сборная Украины в 2019 году выиграла чемпионат мира U-20.

"Надо понимать, что не так давно Украина выиграла молодежный чемпионат мира. И большая группа ребят из этой команды представляет Динамо. Есть преемственность, видна работа на перспективу", – заявил тренер.

Семин прогнозирует, что Украина выйдет в плей-офф Евро-2020.

"Трудно загадывать, что будет дальше в группе, где играет Украина. Это все же команда очень молодая. Думаю, со второго места они могут выйти", – сказал Семин.

Украина и Россия – разные сборные

Экс-наставник Динамо отказался комментировать игру сборной России. Он заявил, что Украина и Россия – разные команды.

Как на фоне Украины выглядит Россия? Сложно сравнивать. Я считаю, это абсолютно разные сборные, разные игроки. Украина – очень перспективная, молодая команда. Так могу сказать. Игру сборной России я не комментирую,

– рассказал Семин.