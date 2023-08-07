Восьмой мировой рекорд за 7 дней: украинцы триумфально закончили ЧМ в Манчестере с 55 медалями
В Манчестере 6 августа закончился чемпионат мира по параплаванию. Украина продолжила традицию и снова установила мировой рекорд.
Таким образом, ни разу украинские пловцы не заканчивали соревновательный день на турнире без рекордов. В последний соревновательный день переписать историю удалось Андрею Трусову, который и стал главным героем дня, пишет 24 Канал.
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Благодаря финишному рывку Украина заняла второе командное место на ЧМ
Всего же в течение 6 августа украинские спортсмены завоевали по три "золота" и "бронзы". Пятую победу на чемпионате мира в Манчестере завоевал Андрей Трусов. Он финишировал первым на дистанции 100 метров свободным стилем среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Наш чемпион показал результат 1:00.09 минуты и принес Украине последний мировой рекорд соревнований, улучшив время британца Дэвида Робертса, рекорд которого держался 15 лет.
Смотрите видео с первыми эмоциями Андрея Трусова после финиша
Второе "золото" дня для Украины и первое свое на турнире завоевал Александр Комаров. Он победил на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5 с результатом 1:08.72 минуты, не оставив шансов соперникам. Его преимущество над вице-чемпионом составило 1.76 секунды, а над бронзовым бризером – 4.40 секунды.
Видео заплыва поразительной победы Александра Комарова
Третье свое "золото" на турнире завоевал Денис Остапченко. Он преодолел 100 метров вольным стилем со временем 1:35.97 минуты, доведя общую сумму побед Украины на турнире до 20-ти.
Смотрите видео победного финиша Дениса Остапченка
Бронзовые медали в последний день соревнований завоевали: Игорь Нимченко (100 метров на спине у S10), Кирилл Гаращенко (200 метров комплексом в SM13) и Ирина Пойда (100 метров вольным стилем в S5).
Такие результаты позволили Украине перегнать Китай в медальном зачете чемпионата мира и подняться на второе итоговое место (считается количество золота) с 55 наградами. По сумме медалей Украине не было равных на турнире в Манчестере.
Итоговый медальный зачет ЧМ-2023 по параплаванию / твиттер турнира
Мировые рекорды Украины на ЧМ-2023
- Андрей Трусов (200 метров, комплекс, SM7) – 2:28.19 минуты.
- Даниил Чуфаров (100 метров, баттерфляй, S11) – 1:00.66 минуты.
- Даниил Чуфаров (200 метров, комплекс, SM11) – 2:18.16 минуты.
- Антон Коль (200 метров, вольный стиль, S1) – 4:57.31 минуты.
- Екатерина Ткачук, Алексей Федина, Алексей Вирченко и Анна Стеценко (микст, 4х100 метров, комплекс) – 4:25:78 минуты.
- Анна Гонтарь (50 метров, свободный стиль, S6) – 32.55 секунды.
- Михаил Сербин (100 метров, спина, S11) – 1:06.01 минуты.
- Андрей Трусов (100 метров, свободный стиль, S7) – 1:00.09 минуты.