Таким чином, жодного разу українські плавці не закінчували змагальний день на турнірі без рекордів. В останній змагальний день переписати історію вдалося Андрію Трусову, який і став головним героєм дня, пише 24 Канал.

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Завдяки фінішному ривку Україна посіла друге командне місце на ЧС

Всього ж протягом 6 серпня українські спортсмени здобули по три "золота" та "бронзи". П'яту перемогу на чемпіонаті світу в Манчестері завоював Андрій Трусов. Він фінішував першим на дистанції 100 метрів вільним стилем серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату. Наш чемпіон показав результат 1:00.09 хвилини та приніс Україні останній світовий рекорд змагань, покращивши час британця Девіда Робертса, рекорд якого тримався 15 років.

Дивіться відео з першими емоціями Андрія Трусова після фінішу

Друге "золото" дня для України та перше своє на турнірі здобув Олександр Комаров. Він переміг на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5 із результатом 1:08.72 хвилини, не залишивши жодних шансів суперникам. Його перевага над віцечемпіоном склала 1.76 секунди, а над бронзовим бризером – 4.40 секунди.

Відео запливу вражаючої перемоги Олександра Комарова

Третє своє "золото" на турнірі здобув Денис Остапченко. Він подолав 100 метрів вільним стилем із часом 1:35.97 хвилини, довівши загальну суму перемог України на турнірі до 20.

Дивіться відео переможного фінішу Дениса Остапченка

Бронзові медалі в останній день змагань здобули: Ігор Німченко (100 метрів на спині в S10), Кирило Гаращенко (200 метрів комплексом у SM13) та Ірина Пойда (100 метрів вільним стилем у S5).

Такі результати дозволили Україні перегнати Китай в медальному заліку чемпіонату світу та піднятися на друге підсумкове місце (рахується кількість "золота") з 55 нагородами. За сумою ж медалей Україні не було рівних на турнірі в Манчестері.



Підсумковий медальний залік ЧС-2023 із параплавання / твітер турніру

Довідка. Усього за 7 днів змагань Україна встановила 8 світових рекордів, деякі з яких трималися більше 10 років.

Світові рекорди України на ЧС-2023