Таким чином, жодного разу українські плавці не закінчували змагальний день на турнірі без рекордів. В останній змагальний день переписати історію вдалося Андрію Трусову, який і став головним героєм дня, пише 24 Канал.
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Завдяки фінішному ривку Україна посіла друге командне місце на ЧС
Всього ж протягом 6 серпня українські спортсмени здобули по три "золота" та "бронзи". П'яту перемогу на чемпіонаті світу в Манчестері завоював Андрій Трусов. Він фінішував першим на дистанції 100 метрів вільним стилем серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату. Наш чемпіон показав результат 1:00.09 хвилини та приніс Україні останній світовий рекорд змагань, покращивши час британця Девіда Робертса, рекорд якого тримався 15 років.
Дивіться відео з першими емоціями Андрія Трусова після фінішу
Друге "золото" дня для України та перше своє на турнірі здобув Олександр Комаров. Він переміг на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5 із результатом 1:08.72 хвилини, не залишивши жодних шансів суперникам. Його перевага над віцечемпіоном склала 1.76 секунди, а над бронзовим бризером – 4.40 секунди.
Відео запливу вражаючої перемоги Олександра Комарова
Третє своє "золото" на турнірі здобув Денис Остапченко. Він подолав 100 метрів вільним стилем із часом 1:35.97 хвилини, довівши загальну суму перемог України на турнірі до 20.
Дивіться відео переможного фінішу Дениса Остапченка
Бронзові медалі в останній день змагань здобули: Ігор Німченко (100 метрів на спині в S10), Кирило Гаращенко (200 метрів комплексом у SM13) та Ірина Пойда (100 метрів вільним стилем у S5).
Такі результати дозволили Україні перегнати Китай в медальному заліку чемпіонату світу та піднятися на друге підсумкове місце (рахується кількість "золота") з 55 нагородами. За сумою ж медалей Україні не було рівних на турнірі в Манчестері.
Підсумковий медальний залік ЧС-2023 із параплавання / твітер турніру
Світові рекорди України на ЧС-2023
- Андрій Трусов (200 метрів, комплекс, SM7) – 2:28.19 хвилини.
- Данило Чуфаров (100 метрів, батерфляй, S11) – 1:00.66 хвилини.
- Данило Чуфаров (200 метрів, комплекс, SM11) – 2:18.16 хвилини.
- Антон Коль (200 метрів, вільний стиль, S1) – 4:57.31 хвилини.
- Катерина Ткачук, Олексій Федина, Олексій Вірченко та Анна Стеценко (мікст, 4х100 метрів, комплекс) – 4:25.78 хвилини.
- Анна Гонтар (50 метрів, вільний стиль, S6) – 32.55 cекунди.
- Михайло Сербін (100 метрів, спина, S11) – 1:06.01 хвилини.
- Андрій Трусов (100 метрів, вільний стиль, S7) – 1:00.09 хвилини.