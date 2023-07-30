Все равно не достигли цели: сборная Украины по волейболу завоевала бронзу на Кубке претендентов

У нашей команды не было проблем с чилийцами в "утешительном финале" за бронзовые награды. Тем не менее, задача выхода в Лигу наций выполнена не была.

Чили – Украина 0:3 (21:25, 19:25, 18:25)

Мужская сборная Украины по волейболу завершила выступления в Кубке претендентов, пишет 24 канал. Месяц назад подопечные Угиса Крастиньша были близки победе в Золотой Евролиге.

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Тогда "сине-желтые" уступили в финале Турции. Но это позволило украинцу выйти в Кубок претендентов, где разыгрывалась путевка в Лигу наций.

Утешительная бронза

К сожалению, и здесь турки встали на нашем пути, выбив Украину в полуфинале. Последним матчем в турнире стал матч за бронзу, в котором "сине-желтым" противостояла сборная Чили.

Южноамериканская команда была явным аутсайдером в паре, что и подтвердила сама встреча. Сборная Украины без проблем обыграла чилийцев, не отдав сопернику ни одного сета.

Наиболее результативным игроком нашей команды стал Василий Тупчий. Волейболист принес 12 очков, тогда как Дмитрий Теременко и Юрий Семенюк получили по 10 баллов.

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Что дальше

Уже в конце августа команда соберется снова ради матчей чемпионата Европы. Украину ждут матчи против Словении, Хорватии, Болгарии, Финляндии и Испании.

А с октября подопины Угиса Крастиньша начнут выступления в квалификации на Олимпийские игры-2024. Там нашей команде предстоит занять 1 или 2 место в группе с Германией, Бразилией, Италией, Катаром, Чехией, Кубой и Ираном.