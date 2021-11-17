Украина вышла в плей-офф ЧМ-2022: дата жеребьевки и потенциальные соперники

Сборная Украины сумела пробиться в плей-офф квалификации чемпионата мира по футболу. В своей группе она заняла второе место и теперь сыграет за одну из трех путевок на Мундиаль.

Три места на 12 команд

За три дополнительных путевки на чемпионат мира будут соревноваться 12 сборных. Это 10 команд, занявших вторые места в своих группах, а также две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций, которые не вышли напрямую.

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Команды перед тем поделят на три пути по четыре команды в каждом. Сначала сборным предстоит сыграть полуфинальные матчи, победители которых выйдут в финалы. Полуфиналы состоятся 24 – 25 марта 2022 года, финалы запланированы на 28 – 29 марта 2022 года. Все противостояния будут состоять из одного матча. Полуфиналы сыграют на поле сеяных команд. Для каждого финала плей-офф заранее проводится жеребьевка, чтобы определить, какой победитель полуфинала проведет одноматчевое противостояние дома.

Соперники Украины

В плей-офф ЧМ-2022 вышли 12 команд. Это сборные Украины, Турции, Уэльса, Северной Македонии, Австрии, России, Чехии, Шотландии, Португалии, Швеции, Италии и Польши.

В сеяные команды попали шесть лучших сборных среди занявших вторые места в своих группах. Это Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс и Россия. Украина – среди несеянных, поэтому, за исключением россиян, украинцы сыграют с одной из этих сборных.

Дата жеребьевки

Жеребьевка стыковых поединков состоится 26 ноября 2021 года. Тогда Украина и узнает имена потенциальных соперников.