В воскресенье, 14 марта, мужская сборная Украины по гандболу сыграла против Фарерских островов в рамках 4 тура отбора на Евро-2022. Украина во второй раз победила соперника.

К поединку украинская команда подошла обескровленной. Из-за коронавируса со скамейки для запасных не мог руководить сборной главный наставник Николай Степанец.

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Фарерские Острова – Украина 25:26 (11: 16)

Начало сложилось не лучшее для украинцев, им пришлось сокращать преимущество соперника, которое уже составляло разницу в три гола 4:1. Однако украинские гандболисты смогли переломить игру и завершить первую часть игры уже в свою пользу – 11:16.

Конец матча был очень напряженным. Фарерцы несколько раз сокращали отставание от соперника до минимума, а на последних минутах и вообще могли сравнять счет. Однако сборная Украины уверенно играла в обороне и удержала победу с минимальным счетом – 25:26.

Украина второй раз за месяц победила Фарерские острова. В первой встрече в Киеве наша команда переиграла соперника со счетом 25:21.

Следующий матч подопечные Степанца сыграют дома против Чехии. Поединок состоится 28 апреля. Ответный матч в Чехии запланирован на 2 мая.

После двух мартовских побед украинская команда идет второй в группе, теперь в активе украинцев 5 очков. Они лишь одним пунктом уступают лидеру России. В спину украинской команде дышит Чехия, у которой 3 пункта. Последнее место занимают Фарерские острова, которые еще не знают вкуса побед.

Интересно, что украинцы уже провели 4 матча, в первых двух наши ребята сыграли вничью и проиграли российской сборной.

Фарерские острова – Украина: видеообзор