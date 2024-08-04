Ярослава Магучих завоевала "золото" для Украины на Олимпиаде-2024

Украинские любители спорта с нетерпением ожидали финал женских прыжков в высоту на Олимпиаде-2024. Среди претенденток на медали были наши девушки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

Летние Олимпийские игры-2024 продолжаются полным ходом! Украина уже успела получить три медали, в том числе и "золото". Победу в командной сабле по фехтованию получили наши девушки во главе с Ольгой Харлан, пишет 24 Канал.

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Украинки на вершине

Очередной шанс на медали наша страна получила в легкой атлетике. В финал женских соревнований по прыжкам в высоту вышли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. А вот Юлия Левченко преодолеть квалификацию не смогла.

Однако украинские фанаты сохраняли оптимизм относительно финала. Как минимум эксперты делали из Магучих претендентку на победу в финальном старте Игр в Париже. Ведь накануне соревнований 4-летие Ярослава установила новый мировой рекорд в столице Франции, покорив планку на высоте 2,10 метра.

К слову, личный рекорд Геращенко составлял 2 метра.

Магучих пропустила первую высоту 1,86 метра, которую легко покорила Геращенко. Ярослава начала для себя финал с высоты 1,91. Обе украинки очень уверенно взяли данную высоту и возглавили таблицу финала.

Только 8 легкоатлеток продолжили борьбу на высоте 1,95. Среди них две украинки. И Магучих, и Геращенко с первого прыжка взяли 1,95 и продолжили соревнования в Париже.

На высоту 1,98 пробились сразу восемь легкоатлеток.

Две медали для Украины

Австралийка Олислагерс и украинка Магучих – единственные атлетки, которые с первых попыток взяли 1,98. Планка упала во время первого прыжка Геращенко. Ирина не взяла высоту, но за счет ошибок соперниц получила "бронзу" Олимпиады-2024. Третье место также заняла австралийка Элеанор Паттерсон. У обоих покорена высота 1,95.

Магучих с первой попытки взяла 2 метра, а Олислагерс покорила планку с последней попытки.

2,02 метра не дались обеим атлеткам с первой попытки, как со вторых прыжков.

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Ярослава уже в статусе триумфатора перенесла свою попытку на 2,04, которую так и не покорила.

Тройка призеров по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024 (в метрах):

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,00

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,95

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,95