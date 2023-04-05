Удачный старт подготовки к чемпионату мира: Украина переиграла Венгрию по буллитам

Команда Вадима Шахрайчука сыграла сухой матч против соседей, но одержала победу в серии буллитов. Это был первый матч в программе подготовки к играм дивизиона ИС на ЧМ по хоккею.

Венгрия – Украина 0:0 (3:4)

Хоккейная сборная Украины начала подготовку к матчам чемпионата мира в дивизионе IB. Турнир состоится в Ноттингеме и Таллине в конце апреля, а пока подопечные Вадима Шахрайчука проводят контрольные поединки, пише 24 канал.

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На старте нашей команды ожидают два спарринга против Венгрии. Первый из них украинцы отыграли 5 апреля. Основное время и овертаймы завершились без голов, тогда как в серии буллитов "сине-желтые" взяли верх.

Наша команда забила четыре из шести попыток, тогда как венгры – три. Решающую шайбу в серии забросил Александр Пересунько. Уже 6 апреля Венгрия сможет взять реванш у нашей команды во втором спарринге.

После двух дуэлей с соседями сборная Украины отправится в Прибалтику. Там подопечные Шахрайчука будут дважды противостоять Латвии (14 и 15 апреля), а также дважды – Литве (18 и 19 апреля).

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Напомним, что наша команда попала в группу В в дивизионе IB на ЧМ по хоккею. Нашими соперниками станут Эстония, Япония, Сербия, Нидерланды и Китай. Все матчи будут проходить в Таллинне. Победитель группы выйдет в лигу ИА.