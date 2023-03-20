Главный тренер сборной Украины Вадим Шахрайчук включил в предварительный список 38 кандидатов. В него вошли: четыре вратаря, 13 защитников и 21 нападающий.

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Шанс для новичков

Тренерский штаб сборной планирует посмотреть на тренировочном сборе большую группу новичков. Семь игроков из списка раньше не играли за сборную Украины – вратарь Глеб Арцатбанов, защитники Александр Воронин, Артур Терчиев, Никита Кругляков, нападающие Дмитрий Попережай, Даниил Тищенко и Никита Лесников. При этом три последних уже вызывались в декабре 2022 года на ознакомительный сбор национальной сборной в Киев, но на этап Еврочелленджа во Францию с командой не поехали.

Подготовка к ЧМ-2023 начнется за 20 дней до старта турнира – 4 апреля.

Расширенный состав сборной Украины

Вратари: Глеб Арцатбанов (Спарта U-20, Чехия), Богдан Дьяченко (Сокол), Эдуард Захарченко (Днепр), Дмитрий Кубрицкий (Дофин Кингз MJHL, Канада).

Глеб Арцатбанов (Спарта U-20, Чехия), Богдан Дьяченко (Сокол), Эдуард Захарченко (Днепр), Дмитрий Кубрицкий (Дофин Кингз MJHL, Канада). Защитники: Александр Александров (Подгале, Польша), Виталий Андрейков (Заглембе, Польша), Александр Воронин (Каунас, Литва), Глеб Варава, Дмитрий Игнатенко, Никита Кругляков (все – Кременчуг), Артем Гребеник, Евгений Ратушный (оба – Днепр), Игорь Мережко (Оденсе, Дания), Иван Сисак (Сокол), Артур Терчиев (Саванна, ECHL, США), Артур Чолач (Барри Кольтс, OHL, Канада), Филипп Пангелов-Юлдашев (Уния, Польша).

Александр Александров (Подгале, Польша), Виталий Андрейков (Заглембе, Польша), Александр Воронин (Каунас, Литва), Глеб Варава, Дмитрий Игнатенко, Никита Кругляков (все – Кременчуг), Артем Гребеник, Евгений Ратушный (оба – Днепр), Игорь Мережко (Оденсе, Дания), Иван Сисак (Сокол), Артур Терчиев (Саванна, ECHL, США), Артур Чолач (Барри Кольтс, OHL, Канада), Филипп Пангелов-Юлдашев (Уния, Польша). Нападающие: Алексей Ворона (Левице, Словакия), Андрей Денискин (Уния, Польша), Глеб Кривошапкин, Виталий Лялька (оба – Кременчуг), Илья Коренчук (Энерга-Торунь, Польша), Владислав Куцевич, Вадим Мазур (оба – Сокил) (Стяуа, Румыния), Феликс Морозов (Шоле, Франция), Дмитрий Нименко (Бриансон, Франция), Ярослав Панченко, Назар Ружников (оба – Энергия, Литва), Александр Пересунько (Попрад, Словакия), Михаил Симчук (Брукс Бандитс, AJHL) , Канада), Даниил Трахт (Лукко U-20, Финляндия), Денис Бородай, Никита Лесников, Дмитрий Попережай, Даниил Тищенко, Артем Целогородцев (все – Днепр), Евгений Фадеев (Крефельд, Германия).

Важно! Чемпионат мира по дивизиону 1В состоится в Таллинне с 23 по 29 апреля. Самая сильная команда группы В выходит в группу А первого дивизиона. Сборная, которая займет шестое место, вылитает в группу А второго дивизиона чемпионата мира. Соперниками "сине-желтых" в Таллинне будут сборные Японии, Эстонии, Китая, Сербии и Нидерландов.