Украина – триумфатор чемпионата мира-2023 по парабиатлону: список всех медалистов

Украинские спортсмены выиграли медальный зачет по парабиатлону на чемпионате мира-2023. На счету нашей сборной 15 наград.

В шведском Эстерсунде подходит к завершению чемпионат мира-2023 по парабиатлону и лыжным гонкам. Накануне были разыграны последние награды биатлонной программы соревнований.

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Украинцы добавили к свою копилку еще пять наград, доведя общее количество медалей до 15: 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. Таким образом, сборная Украины стала лучшей командой чемпионата мира по парабиатлону.

Такое же количество наград выиграла Германия, но у них на золото меньше.

Медальный зачет ЧМ по парабиатлону:

1. Украина – 5+5+5 (15)

– 5+5+5 (15) 2. Канада – 5+2+2 (9)

3. Германия – 4+6+5 (15)

4. США – 4+2+0 (6)

5. Швеция – 0+1+1 (2)

Самым титулованным спортсменом турнира стал украинец Александр Казик, завоевавший три золота. По одной награде высшей пробы у Тараса Рудя и Людмилы Ляшенко.

Все медалисты Украины по парабиатлону