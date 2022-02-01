Как Украина впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро по футзалу: видеообзор
Источник:24 канал
Состоялся поединок 1/4 финала чемпионата Европы-2022 по футзалу, в котором национальная сборная Украины одержала победу над сборной Казахстана со счетом 5:3.
Мячи за украинскую сборную забили: Петр Шотурма (пенальти на 15-й минуте), Игорь Корсун (25), Михаил Зварыч (30), Владимир Разуванов (39) и Ярослав Лебедь (39).
Как это было Украина оформила исторический выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу, разгромив Казахстан
Этой победой Украина прервала серию из пяти подряд вылетов в четвертьфинале. Последний раз украинцы играли в полуфинале в 2005 году, заняв третье место.
Ранее украинская сборная пробилась в четвертьфинал Евро, имея в пассиве два поражения на групповой стадии. Ранее украинцы проиграли Нидерландам (2:3), разгромили Сербию (6:1) и уступили Португалии (0:1).
Украина – Казахстан видеообзор
Что ждет Украину дальше
Теперь за выход в финал Евро-2022 украинцы 4 февраля сойдутся с победителем матча Россия — Грузия, который состоится 1 февраля.
Первым полуфиналистом чемпионата Европы по футзалу стали действующие обладатели титула португальцы, которые победили финнов (3:2). Они встретятся с лучшей командой пары Испания — Словакия.Обратите внимание! Матч за 3-е место и финал чемпионата состоятся 6 февраля.