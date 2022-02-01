М’ячі за українську збірну забили: Петро Шотурма (пенальті на 15-й хвилині), Ігор Корсун (25), Михайло Зварич (30), Володимир Разуванов (39) та Ярослав Лебідь (39).

Як це було Україна оформила історичний вихід у півфінал Євро-2022 з футзалу, розгромивши Казахстан

Цією перемогою Україна перервала серію з п'яти поспіль вильотів у чвертьфіналі. Востаннє українці грали у півфіналі у 2005 році, посівши третє місце.

Раніше українська збірна пробилась до чвертьфіналу Євро, маючи в пасиві дві поразки на груповій стадії. Раніше українці програли Нідерландам (2:3), розгромили Сербію (6:1) та поступилися Португалії (0:1).

Україна – Казахстан відеоогляд

Що чекає на Україну далі

Тепер за вихід у фінал Євро-2022 українці 4 лютого зійдуться з переможцем матчу Росія — Грузія, який відбудеться 1 лютого.

Першим півфіналістом чемпіонату Європи з футзалу стали чинні володарі титулу португальці, які перемогли фінів (3:2). Вони зустрінуться з кращою командою пари Іспанія — Словаччина.

Зверніть увагу! Матч за 3-тє місце і фінал чемпіонату відбудуться 6 лютого.