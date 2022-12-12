Как украинские борчины одержали победу и переписали историю Кубка мира: яркое видео

В США завершились выступления на командном Кубке мира-2022. Украинские борчины одержали историческую победу на американском ковре.

Этих дней украинкам просто не было равных на соревнованиях в США. Наши борцы легко расправились с соперницами из Монголии (3:7). Далее сине-желтую команду ждало противостояние против 11-кратных обладательниц Кубка мира японок.

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Подопечные Андрея Стадника победили титулованных оппоненток по очкам, хотя по схваткам счет равнялся 5:5. В финале украинок ждала огненная битва против китаянок, которые шесть раз торжествовали на такого рода соревнованиях. Но и здесь наши девушки показали классную борьбу и завоевали "золото" соревнований - 6:4.

В финальных столкновениях победу Украине принесли – Оксана Ливач, Алина Грушина, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, Татьяна Сова-Рижко и Анастасия Осняч-Шустова.

Одна из авторов исторического результата Оксана Ливач выложила в своем инстаграмме красивое видео, которое показывает всю атмосферу соревнований и силу духа украинских борцов.

25-летняя борчина посвятила эту победу Украине и поблагодарила ВСУ, благодаря которым наши спортсменки могут приносить успех родной стране на спортивном фронте. Теперь наши борчины ждут главную победу для всех украинцев: "Казачьему роду нет перевода. Вчера была написана новая история, сборная Украины впервые победила командный чемпионат мира. С нами была вера и воля к победе, дух живущий у каждого украинца. Мы боролись не до конца, а за победу, и я горжусь каждым из команды".

Пока мы не можем поверить в то, что сделали. Мы покорили мир, борясь за победу на своем фронте, а уже совсем скоро придет главная победа, для каждого из нас. Это все для тебя Украина. Спасибо ВСУ!,

– написала Ливач.

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