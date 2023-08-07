Впервые за время независимости: Украина завоевала историческую медаль на Евро

В Вене 6 августа произошло историческое событие для украинского пляжного волейбола. Наши спортсмены завоевали первую медаль на чемпионате Европы.

Коттафава / Николаи (Италия) – Попов / Резник (Украина) 0:2 (20 :22 , 13 :21 )

Украинская пара Сергея Попова и Эдуарда Резника заняла третье место на чемпионате Европы-2023 по пляжному волейболу. В историческом матче за медаль "сине-желтые" победили итальянцев Самуэле Коттафаву и Паоло Николаи, сообщает 24 Канал.

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В матче за третье место продемонстрировали полную доминацию

Накануне украинские волейболисты впервые в истории прошли в полуфинал Евро, но там уступили в конкурентном матче по итогам двух сетов Нидерландам (20:22, 18:21), что все равно давало шанс нашим волейболистам на медаль. В соперниках были итальянцы, один из которых является вице-чемпионом Олимпиады-2016.

В первой партии продолжалась отчаянная борьба за каждый розыгрыш, где все дошло до дополнительных очков. Украинцы оказались успешнее и забрали сет – 22:20.

Во второй партии Резник и Попов из первых розыгрышей захватили инициативу и систематически наращивали преимущество, вылившееся в итоговые 21:13 и первую медаль в истории для Украины.

. Благодаря этому результату украинская пара получила 720 рейтинговых очков, что приблизило наш тандем к первой двадцатке мирового рейтинга.

Смотрите видео исторического матча, в котором Резник и Попов завоевали бронзовую медаль