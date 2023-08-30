Исторический рекорд Украины: обновился рейтинг национальных сборных по пляжному футболу

Всемирная организация пляжного футбола обновила рейтинг мужских и женских сборных. Национальные команды Украины сменили свои места, а для одной из них новая ступень стала рекордной в истории.

Предыдущее обновление рейтинга было в мае этого года. Тогда мужская сборная Украины занимала 15-е место, а женская – пятое.

Читайте также Украина рискует потерять 1 команду в еврокубках: изменения в таблице коэффициентов УЕФА

Рекордное место в истории Украины

После нового обнародования рейтинга Украина имеет исторический результат. Если мужская команда почти не изменила позицию, то у женской есть повод для гордости.

Мужская сборная Украины, несмотря на успех в июле, которого подопечные Николая Костенка и Александра Корнийчука достигли, выйдя впервые за 10 лет на чемпионат мира, потеряла одну позицию. Украина опустилась с 15 на 16 место и с 1131 баллом отстает от ближайшего Уругвая на 51 пункт.



Рейтинг мужских сборных по пляжному футболу / beachsoccer.com/rankings

Женская же сборная Украины по пляжному футболу, благодаря невероятному выступлению на Европейских играх, где наши девушки стали серебряными призерками соревнований, впервые в своей истории вошла в топ-3 рейтинга национальных команд BSWW. Подопечные Юрия Клименка имеют в своем активе 874 балла и теперь отстают от второй Англии на 207 пунктов. Лидером является сборная Испании, обыгравшая украинок в финале ЕИ-2023 только в серии пенальти.



Рейтинг женских сборных по пляжному футболу / beachsoccer.com/rankings

. Следующим официальным турниром этого года для наших сборных по пляжному футболу станет розыгрыш Евролиги в итальянском Альгеро, который пройдет с 19 по 24 сентября.