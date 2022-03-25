Украина выиграла общий зачет Кубка Европы по лыжной акробатике

Украина завершила выступления в сезоне 2021/22 Кубка Европы по лыжной акробатике. 23 – 24 марта в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко состоялся последний этап Кубка Европы.

В течение двух дней соревнований, состоявшихся в Кьеза-ин-Вальмаленко, Украина выиграла одну медаль. Дмитрий Котовский, один из участников Олимпиады-2022, завоевал "золото" в последний день соревнований Кубка Европы.

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В борьбе за "золото" Котовский опередил 18-летнего канадца Миха Фонтейна – бронзового призера Токио-2022 в смешанных состязаниях.

Украина выиграла общий зачет

Результаты украинцев на последнем этапе Кубка Европы отразились на общем зачете. И в мужском, и в женском зачете по два украинца были представлены в топ-3.

В общем зачете Кубков Европы Украина одержала победу. Ближайшего преследователя – Казахстан – украинские фристайлисты опередили на 656 очков.

Общий зачет Кубка Европы: