В течение двух дней соревнований, состоявшихся в Кьеза-ин-Вальмаленко, Украина выиграла одну медаль. Дмитрий Котовский, один из участников Олимпиады-2022, завоевал "золото" в последний день соревнований Кубка Европы.
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В борьбе за "золото" Котовский опередил 18-летнего канадца Миха Фонтейна – бронзового призера Токио-2022 в смешанных состязаниях.
Украина выиграла общий зачет
Результаты украинцев на последнем этапе Кубка Европы отразились на общем зачете. И в мужском, и в женском зачете по два украинца были представлены в топ-3.
В общем зачете Кубков Европы Украина одержала победу. Ближайшего преследователя – Казахстан – украинские фристайлисты опередили на 656 очков.
Общий зачет Кубка Европы:
- Украина – 1818.00 очков
- Казахстан – 1162.00 очков
- Канада – 1110.00 очков
- США – 868.00 очков
- Беларусь – 706.00 очков