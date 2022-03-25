Упродовж двох днів змагань, що відбулися в К'єза-ін-Вальмаленко, Україна виграла одну медаль. Дмитро Котовський, один із учасників Олімпіади-2022, виборов "золото" в останній день змагань Кубка Європи.
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У боротьбі за "золото" Котовський випередив 18-річного канадця Міху Фонтейна – бронзового призера Токіо-2022 у змішаних змаганнях.
Україна виграла загальний залік
Результати українців на останньому етапі Кубка Європи відобразилися на загальному заліку. І у чоловічому, і у жіночому заліку по два українці були представлені у топ-3.
У загальному заліку Кубків Європи Україна здобула перемогу. Найближчого переслідувача - Казахстан - українські фристайлісти випередили на 656 очок.
Загальний залік Кубка Європи:
- Україна – 1818.00 очок
- Казахстан – 1162.00 очок
- Канада – 1110.00 очок
- США – 868.00 очок
- Білорусь – 706.00 очок