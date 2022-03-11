Украина завоевала 6 медалей в седьмой день Паралимпиады в Пекине: все призеры
11 марта 2022 , 10:14Читати новину українською
Украинские спортсмены выиграли шесть медалей в седьмой день зимней Паралимпиады в Пекине (Китай). Среди них – 3 медали "золотые".
Звездопад медалей
В пятницу, 11 марта, все медали "сине-желтых" были завоеваны в индивидуальных биатлонных гонках, сообщает 24 канал.
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Золотые медали завоевали Александр Казик (нарушение зрения), Людмила Ляшенко (стоя) и Оксана Шишкова (нарушение зрения):
- Оксана Шишкова завоевала золотую медаль в биатлоне на дистанции 12,5 километров в классе В2. Ранее украинка завоевала две золотые и две серебряные медали в биатлоне и лыжной гонке.
- Людмила Ляшенко завоевала золотую медаль на дистанции 12,5 километров. Ранее Ляшенко на дистанциях 6 и 10 км соответственно добывала серебряную и бронзовую медали.
- Александр Казик завоевал золотую медаль на дистанции 12,5 километров в классах В1-3.
Обладателями "серебра" стали Тарас Радь (сидя) и Виталий Лукьяненко (нарушение зрения).
"Бронза" досталась Григорию Вовчинскому (стоя).
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