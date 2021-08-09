С медалями и новым скандалом: Украина вернулась с Олимпийских игр-2020

Украинские спортсмены с Олимпиады-2020 в Токио привезли 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Но в конце соревнований возник скандал из-за фото, на котором наша легкоатлетка Ярослава Магучих обнималась с представительницей Олимпийского комитета России.

Достижения украинцев на Олимпиаде-2020

Первую медаль в копилку сборной положила дзюдоистка Дарья Белодед. В половине финале в напряженной борьбе она победила израильтянку Ширу Ришон и стала бронзовым призером Олимпиады.

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Это был действительно исторический момент. Ведь Белодед получила первую награду со времен независимой Украины в женском дзюдо.

Это действительно первый опыт мой в Олимпийских играх. До этого я могла только слышать, как это все происходит,

– рассказала спортсменка.

"Серебро" на дистанции 1,5 тысячи метров и "бронзу" на 800 метров вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Такие же медали завоевала и спортсменка Людмила Лузан, которая стала третьей на дистанции 200 метров на каноэ-одиночке и финишировала второй на дистанции 500 метров с Анастасией Четвериков.

Боксер Александр Хижняк стал вице-чемпионом в весе до 75 килограммов. А вот единственную золотую медаль нашей национальной команде принес депутат-борец Жан Беленюк.

"Сейчас было немного легче из-за того, что был уже некоторый опыт. Как-то настрой был более позитивній. Не знаю из-за чего, но это факт", – отметил золотой медалист.

Есть у Украины и другие, не менее важные результаты:

первые в истории украинского артистического плавания олимпийские медали принесли синхронистки Анастасия Савчук и Марта Федина. В соревнованиях в дуэтах они заняли третье место. А уже через 3 дня повторили этот результат в командном зачете;

дебютные награды в карате завоевали Анжелика Терлюга и Станислав Горуна.

последнюю медаль 8 августа выиграла Елена Старикова, которая завоевала "серебро" в спринте в велотреке.

За достижения на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов за олимпийское "золото", за "серебро" – 80 тысяч долларов, за "бронзу" – 55 тысяч долларов.

Украинские призеры Олимпиады-2020 / Инфографика 24 канала

Олимпиада в 2021 году из-за пандемии прошла почти без зрителей и поддержки. Более того, прямо возле стадиона прошли и протесты. Люди призывали отменить Паралимпийские игры, которые начнутся в Токио 24 августа, из-за стремительного увеличения количество больных COVID-19 в Японии.

Скандал из-за фото с российской спортсменкой

В Украине Олимпиада-2020 спровоцировал свои "протесты" – в виде новой волны споров о том, вне политики спорт или нет. 19-летняя Ярослава Магучих вошла в тройку лучших спортсменов по прыжкам в высоту. Фотографы сняли ее объятия на радостях с российской спорстменкою Марией Ласицкене.

Фотография мгновенно разлетелась по сети и вызвала у многих возмущение. Даже получила название "В объятиях с врагом".



Ярослава Магучих с Марией Ласицкене / Скриншот с видео 24 канала

Магучих начали напоминать, что Украина восьмой год воюет с Россией. Кроме этого, легкоатлетка еще и является младшим лейтенантом ВСУ. Теперь ее вызывают для беседы в Министерство обороны.

Впрочем, и заместитель министра обороны, и некоторые политики, например мэр Днепра Борис Филатов, призывали перестать травить спортсменку. Но масла в огонь добавил украинский каратист Станислав Горуна, который пытался поддержать Ярославу Магучих и написал в фейсбуке эмоциональный пост.

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