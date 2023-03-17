Волевая победа: Украина пробилась в финал Евро-2023 по футзалу для женщин – видео
Женская сборная Украины по футзалу впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы. Подопечные Олега Шайтанова в напряженном поединке обыграли Венгрию.
Украина – Венгрия 2:1
Голы: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12
В пятницу, 17 марта, состоялся полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу среди женщин, в котором встречались сборные Украины и Венгрии. Победитель встречи получал шанс сразиться за золотые награды турнира, пишет 24 канал.
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Исторический успех украинок
Матч проходил под диктовку украинских футзалисток. Однако на 12-й минуте встречи венгры повели в счете. Украинки пропустили мяч от Хорват.
Однако этот гол не сломил наших футзалисток. Дубль Анны Шульги принес победу над Венгрией и долгожданную путевку в финал чемпионата Европы.
Отметим, что на предыдущих чемпионатах Европы Украина дважды проигрывала в полуфиналах. Поэтому это лучший результат в истории сборной. Как минимум наша команда получит серебряные медали.