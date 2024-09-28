Украина – Венесуэла: онлайн-трансляция четвертьфинального матча ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Украины по футзалу второй раз в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Соперником подопечных Александра Косенко будет сенсационная Венесуэла.

Поединок Украина – Венесуэла состоится в Ташкенте на "Humo Arena" в воскресенье, 29 сентября. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Битва за путевку в полуфинал

Подопечные Александра Косенко со второго места квартета С вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала соперниками "сине-желтых" была сборная Нидерландов. В довольно непростом поединке украинцы сумели вырвать победу со счетом 3:1 и пробиться в четвертьфинал.

Сборная Венесуэлы стала одним из сюрпризов Мундиаля в Узбекистане. Южноамериканская команда лишь во второй раз участвовала в чемпионатах мира. В плей-офф Венесуэла попала благодаря лучшему рейтингу среди третьих команд.

В 1/8 финала южноамериканцы обыграли бронзового призера ЧМ-2022 сборную Испании – 2:1. Один из голов на свой счет записал голкипер Венесуэлы Виялобос.

Онлайн-трансляция матча Украина – Венесуэла

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Расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2024 по футзалу

29 сентября. 15:30. Бразилия – Марокко

29 сентября. 18:00. Украина – Венесуэла

– Венесуэла 30 сентября. 15:30. Франция – Парагвай

30 сентября. 18:00. Казахстан – Аргентина

В случае успеха сборная Украины сыграет в полуфинале с победителем пары Бразилия – Марокко.