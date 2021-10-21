Украина в валидольном матче выгрызла победу у Чехии

Женская сборная Украины по футзалу 21 октября начала свой путь в основном раунде Евро-2022. "Сине-желтые" в сверхсложном матче выстрадали победу во Львове.

Чехия – Украина 4:5

Голы: Скалова, 25, 25, Штурмовая, 30, Сокуеса,40 – Шульга, 9, 18, Гриценко, 24, Сидоренко, 27, 37

Непростые соперницы попали в одну группу с Украиной – Бельгия, Чехия и Финляндия.

Параллельный матч основного раунда Евро-2022 в группе завершился убедительной победой Финляндии над Бельгией со счетом 0:3.



Чехия – Украина / Фото 24 канала

Украинки первым номером начали поединок. Несколько мощных ударов Гриценко и Шульги прошли мимо. Чешки действовали на контратаках, но мяч так и не долетал до рук Сагайдачной.

Уже в середине первого тайма наши футзалистки воплотили свою активность в гол. Шульга с фланга решилась на удар – мяч пролетел между рук голкипера Чехии прямо под перекладину. Украинки открыли счет – 0:1.



Украинки отпраздновали гол / Фото 24 канала

Кирильчук пробивала в дальний угол владений чешек – вратарь соперниц была на месте. Уже через несколько секунд Шульга мощным ударом в девятку ворот могла отметиться роскошным ударом. Но вратарь хозяек уверенно сыграла на линии.

Уже в конце поединка снова активностьбыла вознаграждена. Анна решилась на дальний удар – вратарь снова вынула мяч из сетки собственных владений,

На 24-й минуте Украина забила в третий раз. Трудовым голом отметилась Гриценко. Ксения откликнулась на прострел с фланга и уже в подкате занесла мяч в ворота – 0:3.



Сейв Кисловой / Фото 24 канала

Однако что-то невероятное создали хозяйки матча. На 25-й минуте Скалова оформила дубль. Счет стал очень шатким – 2:3.

Уже через три минуты подопечные Олега Шайтанова забили четвертый гол. Результативным ударом отметилась Сидоренко.

Чешкам быстро удалось свести преимущество соперниц к минимуму. Кислова не смогла защитить собственные владения после удара прямо по центру ворот. Неуверенно украинская голкипер сыграла на линии ворот – 3:4.

Дубицкая была близка к голу после двух пушечных ударов. Дважды голкипер чешской сборной была на высоте.

За четыре минуты до окончания чешки начали играть в большинстве, выпустив пятого полевого. За это и поплатилась. Сидоренко воспользовалась отсутствием вратаря –

У чешок был отличный шанс забить – дабл-пенальти. Но Сагайдачная стала настоящей спасительницей команды. Счет не изменился.

За 36 секунд до завершения матча чешки снова сократили отставание – 4:5. Украина одержала сверхсложную победу на "Боско Арене" в своем стартовом матче.



Украина победила Чехию / Фото 24 канала