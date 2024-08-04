Медальные шансы Магучих и Геращенко: онлайн-трансляция прыжков в высоту на Олимпийских играх

Украинские легкоатлетки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих отобрались в финал соревнований по прыжкам в высоту. Девушки считаются среди главных претенденток на медали.

Во Франции продолжаются летние Олимпийские игры-2024. На воскресенье, 4 августа, было вынесено медальное соревнование в легкой атлетике, а именно женский финал по прыжкам в высоту, пишет 24 Канал.

К теме Первое "золото" на Олимпийских играх-2024: Украина во главе с Харлан выиграла соревнования по фехтованию

Украинки среди фавориток

Он был одним из самых ожидаемых событий для украинцев на Играх. Наши спортсменки традиционно хорошо выступают в прыжках в высоту, поэтому наша страна ожидает медали и в Париже.

На старт соревнования вышли трое наших девушек. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко без проблем преодолели квалификацию и попали в финал. А вот Юлия Левченко, к сожалению, провалилась, не покорив уже стартовую планку в 1,83 метра.

Теперь же в финале Магучих и Геращенко будут противостоять 11-ти соперницам. Главными претендентками на медали, кроме украинок, считаются сербка Ангелина Топич, а также австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон.

Читайте также Олимпийские игры-2024: общий медальный зачет

Прямая трансляция финального соревнования по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024 будет доступна на сайте 24 Канала. Начало – в 20:55 по киевскому времени.

Смотрите прыжки в высоту онлайн на Олимпийских играх-2024