У Франції продовжуються літні Олімпійські ігри-2024. На неділю, 4 серпня, було винесене медальне змагання у легкій атлетиці, а саме жіночий фінал зі стрибків у висоту, пише 24 Канал.
До теми Перше "золото" на Олімпійських іграх-2024: Україна на чолі з Харлан виграла змагання фехтування
Українки серед фавориток
Він був однією із найбільш очікуваних подій для українців на Іграх. Наші спортсменки традиційно добре виступають у стрибках у висоту, тому наша країна очікує на медалі і в Парижі.
На старт змагання вийшли троє наших дівчат. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко без проблем подолали кваліфікацію та потрапили у фінал. А ось Юлія Левченко, на жаль, провалилась, не підкоривши вже стартову планку в 1,83 метра.
Тепер же у фіналі Магучіх та Геращенко протистоятимуть 11-ти суперницям. Головними претендентками на медалі, окрім українок, вважаються сербка Ангеліна Топич, а також австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон.
Читайте також Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік
Пряма трансляція фінального змагання зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 буде доступна на сайті 24 Каналу. Початок – о 20:55 за київським часом.
Дивіться стрибки у висоту онлайн на Олімпійських іграх-2024
Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх вступають у боротьбу на медалі Ігор у Парижі. На жаль, Юлія Левченко не вийшла до фіналу стрибків у висоту.