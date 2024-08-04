У Франції продовжуються літні Олімпійські ігри-2024. На неділю, 4 серпня, було винесене медальне змагання у легкій атлетиці, а саме жіночий фінал зі стрибків у висоту, пише 24 Канал.

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Українки серед фавориток

Він був однією із найбільш очікуваних подій для українців на Іграх. Наші спортсменки традиційно добре виступають у стрибках у висоту, тому наша країна очікує на медалі і в Парижі.

На старт змагання вийшли троє наших дівчат. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко без проблем подолали кваліфікацію та потрапили у фінал. А ось Юлія Левченко, на жаль, провалилась, не підкоривши вже стартову планку в 1,83 метра.

Тепер же у фіналі Магучіх та Геращенко протистоятимуть 11-ти суперницям. Головними претендентками на медалі, окрім українок, вважаються сербка Ангеліна Топич, а також австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон.

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Пряма трансляція фінального змагання зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 буде доступна на сайті 24 Каналу. Початок – о 20:55 за київським часом.

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