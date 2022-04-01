Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира-2022

В пятницу, 1 апреля, состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата мира-2022 по футболу. В Катаре определились возможные соперники сборной Украины.

Жеребьевка проводилась в выставочном конференц-центре Доха. Украина попала в четвертую корзину, в которой были сборные, еще не гарантировавшие себе путевку в Катар, сообщает 24 канал.

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В группу "В" в Украину попали Англия, США и Иран. Отметим, что жребий не совершил ни одной "группы смерти". Весьма интересным будет противостояние в одной группе Германии и Испании.

Результаты жеребьевки

Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор

Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс/Шотландия/ Украина

Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Перу/Австралия/ОАЭ

Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун

Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана

Украина еще поборется за путевку в Катар

Из-за войны Украина не смогла провести матч против Шотландии, который был запланирован на конец марта 2022-го.

Пока неизвестно, когда сборные смогут побороться за выход в финал отбора плей-офф. Победитель этой пары встретится с Уэльсом, обыгравшим Австрию (2:1).

Подопечным Александра Петракова нужно будет побеждать в двух поединках, чтобы улететь на Мундиаль.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.