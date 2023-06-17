Еще с Ребровым в составе: когда в последний раз Украине удавалось совершить подобный "македонскому" камбек

Украинский коллектив уже не впервые прибегает к такому героическому камбэку. Когда-то горькую судьбу испытала и другая европейская команда.

Сборная Украины невероятным образом одолела сборную Северной Македонии (2:3) за тайм перевернув все с ног на голову. Подобное удавалось "сине-желтым" 23 года назад, пишет 24 Канал.

Достойно внимания С нашел нужные слова в перерыве: как Ребров прокомментировал свою дебютную победу во главе Украины

Вовремя вспомнили историю

Главная команда страны уже не впервые прибегает к героической волевой победе. Похожая ситуация выпала на долю "сине-желтых" в 2000 году, когда украинцам пришлось отыгрываться при счете 2:0. Тогда сборной Украины противостояла кусачая сборная Армении, которая в финальном результате вообще заняла последнее место в квалификационной группе к чемпионату мира-2002.

Украинцы отправились в столицу соперника Ереван, где тем удалось удивить "сине-желтых", однако не сбить с толку. Сергей Ребров, который сейчас является главным тренером сборной, и его партнеры по команде собрались с силами и показали своему оппоненту настоящий украинский дух. Тогда дублем отличился Андрей Шевченко, а также гол на свой счет еще записал Андрей Гусин.

Победила оказалась действительно очень важной, поскольку именно благодаря триумфу над Арменией украинцам удалось занять второе место в отборочной группе, всего на два балла опередив Беларусь. "Сине-желтые" отправились в стыковые матчи за шанс попасть на ЧМ, где фарт обернулся от Украины лицом, поскольку в соперники выпала мастита сборная Германии, которая в двухматчевом противостоянии убила все надежды украинцев и сама уехала на Мундиаль-2002 (0:0 и 4:1 в пользу "Бундестима".

Тогда "сине-желтые" формировали квалификационный секстет с такими командами как Армения, Норвегия, Польша, Уэльс и Беларусь. Именно поляки тогда заняли первое место в группе и получили прямую путевку на ЧМ-2002, который проходил в Японии и Южной Корее.

Видеообзор матча: