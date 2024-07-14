Не удержали победный результат: олимпийская сборная Украины сыграла вничью с Египтом

Команда Руслана Ротаня готовится к историческому старту в олимпийском футбольном турнире. Перед началом форума "сине-желтые" сыграют несколько спаррингов.

Украина (U-23) – Египет (U-23) 1:1

Голы: Брагару, 12 – Катта, 80

Во Франции олимпийская сборная Украины встретилась с египетскими сверстниками. Африканская команда тоже участник Олимпиады-2024, пишет 24 Канал.

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Как сыграла Украина в первом спарринге

Главный тренер олимпийской сборной Украины еще ожидает приезда в тренировочный лагерь игроков Руха и Зари. Впрочем, состав "сине-желтых" был близок к оптимальному.

Состав Украины (U-23): Фесюн (Ермаков, 46), Мартынюк, Таловеров, Салюк (Павлюк, 58), Крупский, Рубчинский (Сигеев, 58), Михайленко (Очеретько, 58), Крыськив, Хлань (Шулянский, 58), Брагару (Великан, 58), Сикан.

Украинцы довольно быстро открыли счет. На 12-й минуте встречи отличился Брагару после паса Крупского. Развить свой успех "сине-желтые" не сумели.

А вот африканская сборная под занавес матча сравняла счет. Результативный удар на счету Катта.

В итоге матч завершился вничью 1:1.

Фотогалерея матча Украина – Египет / фото УАФ