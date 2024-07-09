Украина за всю историю независимости впервые сыграет на Олимпийском футбольном турнире. Благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023 украинская команда завоевала путевку в Париж.

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Ротань о составе олимпийской сборной

Ротань столкнулся с кадровой проблемой, ведь многие клубы не хотят отпускать основных игроков в сборную, чтобы не срывать свою подготовку к сезону.

Тренер Руслан Ротань заявил, что они предвидели то, что не все клубы отпустят своих игроков на Олимпиаду через клубный календарь. Также он отметил, что турнир Maurice Revello во Франции был для того, чтобы подготовить команду.

Качество игры, считаю, было у нас очень хорошее. На это, в первую очередь, мы и обращали внимание. С игрой пришел результат, что не может не радовать. С победами ребята больше верят в себя, в тренерский состав, в сборную. Это также важный момент. Потому что Олимпиада – это совсем другой турнир. Это уже вторая ответственность, это обязанность перед нашей страной. Поэтому мы будем делать все от нас зависящее, чтобы достойно представить Украину,

– рассказал Ротань.

Основные игроки команды, которые помогли сборной пробиться на турнир, не едут на Олимпиаду. Это Егор Ярмолюк, Михаил Мудрик, Илья Забарный и Анатолий Трубин. В заявку команды попали Максим Таловеров, Даниил Сикан, Дмитрий Крыськив.

К слову. Украинская сборная стала победителем турнира Maurice Revello, обыграв на групповом этапе Индонезию, Италию, Панаму и Японию. В финале турнира в серии пенальти обыграли сборную Кот-д'Ивуара.

Перед официальными играми, 14 июля олимпийская сборная сыграет контрольный матч против Египта, а 18 июля встретятся с Парагваем. Матчи будут проходить в 19:30 по киевскому времени.