Наказали друзей России: "молодежка" Украины одержала волевую победу над Сербией
В пятницу, 6 сентября, состоялся очередной матч отбора Евро-2025 между сборными Украины и Сербии. Подопечные Унаи Мельгосы одержали важную победу.
Украина U-21 – Сербия U-21 2:1
Голы: Волошин, 34, Ярмолюк, 57 (с пенальти) – Баждар, 7
Перед отчетным поединком "сине-желтые" шли без потерь в квалификации на Евро-2025. В седьмом поединке соперником Украины были сверстники из Сербии, пишет 24 Канал.
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Принципиальная победа украинцев
Номинально домашний поединок украинцы проводили в Риге. Все из-за друзей Сербии, которые начали полномасштабную войну против нашего государства.
В дебюте матча гости сумели огорчить Нещерета. На 7-й минуте после розыгрыша углового отличился Баждар.
Подопечные Унаи Мельгосы отыгрались на 34-й минуте первого тайма. Динамовец Назар Волошин получил филигранную передачу от Арсения Батагова и в одно касание отправил мяч в сетку ворот балканцев. На перерыв команды ушли при ничейном результате.
В начале второй половины встречи сербы нарушили правила в штрафной площадке против Ильи Квасницы. Арбитр без колебаний указал на отметку.
К мячу подошел Егор Ярмолюк, который ударом паненкой перехитрил вратаря.
До конца игрового времени "сине-желтые" имели несколько хороших возможностей увеличить преимущество. Однако в итоге поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды Мельгосы.
Сборная Украины одержала седьмую победу в семи поединках квалификации Евро-2025. "Сине-желтые" продолжают удерживать лидерство в группе F.