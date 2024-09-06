Украина U-21 – Сербия U-21 2:1

Голы: Волошин, 34, Ярмолюк, 57 (с пенальти) – Баждар, 7

Перед отчетным поединком "сине-желтые" шли без потерь в квалификации на Евро-2025. В седьмом поединке соперником Украины были сверстники из Сербии, пишет 24 Канал.

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Принципиальная победа украинцев

Номинально домашний поединок украинцы проводили в Риге. Все из-за друзей Сербии, которые начали полномасштабную войну против нашего государства.

В дебюте матча гости сумели огорчить Нещерета. На 7-й минуте после розыгрыша углового отличился Баждар.

Подопечные Унаи Мельгосы отыгрались на 34-й минуте первого тайма. Динамовец Назар Волошин получил филигранную передачу от Арсения Батагова и в одно касание отправил мяч в сетку ворот балканцев. На перерыв команды ушли при ничейном результате.

В начале второй половины встречи сербы нарушили правила в штрафной площадке против Ильи Квасницы. Арбитр без колебаний указал на отметку.

К мячу подошел Егор Ярмолюк, который ударом паненкой перехитрил вратаря.

До конца игрового времени "сине-желтые" имели несколько хороших возможностей увеличить преимущество. Однако в итоге поединок завершился со счетом 2:1 в пользу команды Мельгосы.

Сборная Украины одержала седьмую победу в семи поединках квалификации Евро-2025. "Сине-желтые" продолжают удерживать лидерство в группе F.