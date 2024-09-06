Как раз матчем против Албании "сине-желтые" стартуют в новом розыгрыше европейского турнира. Номинально "домашний" поединок Украина проведет на стадионе "Epet Arena" в чешской Праге, пишет 24 Канал.

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Положительная статистика для Украины

Ближайший матч станет уже седьмым в истории встреч футбольных сборных Украины и Албании. Сейчас албанцы имеют негативную статистику против сине-желтой команды – ни одной победы в шести сыгранных поединках. Зато Украина имеет в своем активе пять побед и одну ничью.

Обратите внимание! Матч Лиги наций-2024/2025 Украина – Албания начнется 7 сентября в 21:45 (по Киеву). Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Единственная ничья была зафиксирована в 2005-м году, когда сборные встречались в групповом раунде квалификации ЧМ. Тогда и игра закончилась боевой мировой 2:2. За "сине-желтых" забивали Руслан Ротань и Андрей Шевченко, а за албанцев дубль оформил Эрйон Богдани.

Видеообзор матча 2005 года

Ребров знает, как забивать Албании

Первая в футбольной истории встреча Украины и Албании была в сезоне-1996/1997. И снова судьба свела сборные в рамках группового этапа квалификации Мундиаля. Тот матч в 1997-м году закончился минимальной победой украинской дружины 0:1. Единственный и победный гол забил нынешний наставник Украины Сергей Ребров на 40-й минуте первого тайма.

Второй поединок в этой квалификации ЧМ тоже закончился идентичной победой "сине-желтых" 1:0. Сергей Ребров принес победу Украине во втором матче подряд с албанцами. Сергей Станиславович забил в конце поединка, оформив свой третий гол в турнире.

Видеообзор матча Украина – Албания (1997 год)

Первая и пока что последняя ничья в истории

В следующий раз украинско-албанское противостояние на футбольном поле состоялось через 8 лет. В сезоне-2004/2005 сборные снова сыграли в рамках квалификации Мундиаля. В первом из них Украина праздновала победу со счетом 0:2. На 40-й минуте Андрей Русол размочил нули на табло с передачи Андрея Воронина. А на 59-й минуте Андрей Гусин удвоил преимущество команды Олега Блохина на табло. Ассист оформил Андрей Шевченко.

Албания – Украина: смотрите видео

А вот в ответном матче была прервана победная серия Украины в поединках с Албанией – 2:2.

Ярмоленко и Коноплянка – страшный сон албанцев

До сезона Лиги наций-2024/2025 эти национальные команды больше не играли между собой на турнирах. В сезонах 2015/2016 и 2017/2018 сборные сыграли лишь два товарищеских поединка. В обоих из них украинцы торжествовали с уверенными счетами.



Евгений Коноплянка / Фото Getty Images

В 2016-м подопечные Михаила Фоменко разобрались с соперником на его же поле – 1:3. Тарас Степаненко открыл счет в игре. Но уже через четыре минуты Албания сравняла 1:1. Во втором тайме голы Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки принесли победу "сине-желтым".

А через два года украинцы оформили еще более убедительную победу 1:4. И снова на выезде. Уничтожали соперника все те же Ярмоленко и Коноплянка. Оба отметились дублями.