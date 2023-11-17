Четвертая победа подряд: сборная Украины U-21 разгромила сверстников из Люксембурга

Команда Унаи Мельгосы одержала очередную победу. "Желто-синие" продолжают единолично лидировать в турнирной таблице.

Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0

Голы: Ванат (35), Батагов (63), Волошин (66), Краснопир (74).

Молодежная сборная Украины провела четвертый матч в отборе на Евро-2025. Подопечные Унаи Мельгосы во второй раз одолели сверстников из Люксембурга, забив четыре мяча, пишет 24 Канал.

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Украина во второй раз разгромила Люксембург

"Желто-синие" взяли очередные три очка благодаря голам Владислава Ваната, Арсена Батагова, Назара Волошина и Игоря Краснопира. При этом украинцам удалось сохранить свои ворота на замке.

Сборная Украины U-21 продолжает возглавлять турнирную таблицу своей квалификационной группы, имея в активе максимальные 12 очков. Отрыв от англичан, имеющих игру в запасе, составляет 6 баллов.

Напомним, в первом круге команда Уная Мельгосы разгромила Люксембург на поле соперника со счетом 3:0. Сборная Люксембурга де-факто упустила шансы побороться за путевку на Евро-2025.

. По формату квалификации напрямую на Евро-2025 попадут победители групп и три лучших вторых места. Еще шесть вице-чемпионов разыграют три путевки в стыковых матчах.