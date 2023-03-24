Победа на последних минутах: сборная Украины без главного тренера одолела Данию – видеообзор

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает подготовку к предстоящему молодежному Евро-2023. На пути "сине-желтых" стала сборная, которая остановилась в шаге от того, чтобы попасть на континетальный турнир.

Украина U-21 – Дания U-21 3:2

Голы: Брагару, 22, Очеретко, 68, Сикан, 90+4 – Хансен, 47, Чергорд, 85

Молодежная сборная Украины в товарищеском матче сошлась с юношеской сборной Дании. Несмотря на то, что на тренерском мостике не было главного тренера команды Руслана Ротаня, "сине-желтым" все же удалось разочаровать своего оппонента, но вот в компенсированное арбитром время, пишет 24 Канал.

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Продемонстрировали характер

В поединке с датчанами молодежной сборной Украины руководили Василий Кардаш и Александр Мелащенко, в то время как Руслан Ротань был занят спаррингом главной команды страны с Брентфордом. Юных украинцев ожидал сложный и голевой поединок, в котором команды до конца не хотели уступать друг другу.

сборная Дании остановилась в шаге от того, чтобы попасть на Евро-2023. "Багряная гвардия" в серии пенальти уступила сборной Хорватии в последнем раунде плей-офф.

Первыми в матче забили именно "сине-желтые", да еще и в довольно хорошем стиле. На 22-й минуте красивый ассист на свой счет записал Александр Драмбаев, который в штрафной датчан пяткой сбросил мяч своему партнеру по команде. Максим Брагару же, в свою очередь, еще более прекрасным ударом без шансов для голкипера отправил кожаного в дальнюю "девятку" ворот, 1:0.

Первый тайм так и остался скупым на голы, а вот во второй половине матча команды действовали раскрепощеннее. В дебюте второго тайма, а именно на 47-й минуте датчане сравняли счет после прострельной передачи, прошедшей мимо всей штрафной. Украинские защитники сыграли не самым осмотрительным образом, что позволило Мадсу Хансену забить гол, 1:1.

"Сине-желтые" жаждали победы в данном поединке, что сначала продемонстрировали на 68-й минуте матча. Невероятный удар с метров 35 вышел у Олега Тростника, который мощным выстрелом не дал шанса голкиперу сборной Дании спасти свою команду, 2:1.

Но, наверное, такой же неуступчивой позиции, как украинцы были и датчане. Под занавес встречи "багровая гвардия" снова смогла выровнять вес матча. Сборная Дании получила возможность пробить одиннадцатиметровый удар после вбрасывания с аута. Украинский защитник совершил ненужный фол, что и дало возможность датчанам догнать Украину. Кирилл Фесюэ угадал сторону, куда улетел мяч, однако Мауритс Чергорд своим шансом воспользовался без проблем, 2:2.

"Багряной гвардии" уже могло показаться, что они спасли хотя бы ничью в поединке, однако на 90+4 минуте матча сборная Украины во второй раз продемонстрировала свою жажду победы. Джокером поединка стал никто иной, как Даниил Сикан, который оказался первым на добивании, и направил мяч в ворота, которые защищались только датские фулбеки, 3:2.

Украина одержала победу на последних минутах и готовится к очередному контрольному поединку. В следующий раз "сине-желтые" сойдутся во встрече со сборной Италии U-21, а именно 27 марта.

Видеообзор матча Украина – Дания: