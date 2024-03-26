Украина U-19 – Швейцария U-19 3:0

Голы: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78

В двух предыдущих матчах сборная Украины победила поочередно Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0). В последнем поединке против Швейцарии "сине-желтых" устраивала даже ничья, пишет 24 Канал.

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Показали пример старшей команде

Однако подопечные Дмитрия Михайленко решили не испытывать судьбу, а добыли максимальный результат. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, оставив самое интересное на вторую половину встречи.

Сначала Геннадий Синчук благодаря индивидуальным действиям снял паутину с девятки. Через несколько минут форвард Динамо Матвей Пономаренко выиграл верховую борьбу у голкипера швейцарцев и удвоил преимущество.

На 78-й минуте матча тот же Пономаренко снял все вопросы о победителе и оформил дубль.

3:0 – Украина вышла на Евро-2024 U-19. Украинцы одержали три победы в трех поединках и не пропустили ни одного мяча.

Видео голов в ворота Швейцарии