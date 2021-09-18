Украина U-17 поиздевалась над Россией и стала четвертьфиналистом Евробаскета-3х3

Украинская сборная классно начала чемпионат Европы по баскетболу 3х3 U-17. "Сине-желтые" на старте получили две уверенные победы, одна из которых была над Россией.

Триумфальный старт в Португалии

Мужская сборная Украины хорошо стартовала в Португалии. "Сине-желтые" победили Сербию (18:15) и возвышенные успехом переиграли российскую команду.

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Украинцы уже с первых секунд захватили преимущество на площадке и уничтожили россиян – 9:21. Украина благодаря успешному старту с первого места вышла в плей-офф Евробаскета.

В четвертьфинале украинская сборная сыграет с командой, которая займет второе место в группе C. Соперником Украины может стать Беларусь, Словения или Израиль.

За две игры наиболее результативным игроком стал Кабанов. Баскетболист набрал 12 очков. Вторым по эффективности стал Чорногрицький – 10 пунктов. 9 и 8 очков набрали Семерич и Орешин соответственно.