Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах продолжает прокладывать себе дорогу вслед за русским военным кораблем. Глава МОК сделал очередное пророссийское заявление.

69-летний немецкий глава МОК вновь утверждает, что "спорт вне политики". Томас Бах высказался по поводу возможного возвращения российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, а также их участия на Олимпиаде-2024 в Париже.

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Бах: Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными

Президент Международного олимпийского комитета заявил, что Олимпийские игры и их руководители должны быть вне политики. Интересно, что Бах назвал войну в Украине "глобальным политическим спором".

Томас Бах заявил, что МОК и спорт в целом должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Но ведь спорт не может быть вне политики. Глава Комитета еще раз подтвердил, что стоит на стороне отстраненных россиян и белорусов.

Если политика решает кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики. Тогда спорт не может передать свою объединительную силу. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что миром управляет политика. Мы хорошо знаем, что у наших решений есть политические последствия, и мы должны включать это в свое мышление. Но мы не должны совершать ошибку, поднося себя к арбитрам политических споров, потому что мы будем раздавлены этой политической властью,

– подчеркнул Бах.

Также глава МОК выразил свои соболезнования украинскому народу и спортсменам нашей страны. Бах заверил, что требования Украины по полной изоляции России предъявляются МОК в сложную ситуацию.

Украина хочет, и это прямая цитата, "полная изоляция всех россиян". Мы стоим перед дилеммой. Мы сочувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы, как глобальная организация, несем ответственность за права человека и Олимпийскую хартию. Они не допускают такой тотальной изоляции людей с определенным паспортом,

– добавил президент МОК.

Бах не перестает шокировать цивилизованный мир своими заявлениями. Международный олимпийский комитет пытается усидеть сразу на двух стульях – оставаться хорошим в Украине и не потерять доверие России.

Скандальные планы и разговоры МОК о возвращении россиян и белорусов на международную арену уже принесло свои плоды в пользу враждебных стран. Международная федерация фехтования допустила к соревнованиям Россию и Беларусь, что вызвало шквал критики со стороны фехтовальщиков из разных уголков нашей планеты.

Украинская сторона заявила о бойкоте соревнований, где будут участвовать россияне и белорусы Германия на фоне этих новостей отказалась проводить Кубок мира через допуск фехтовальщиков стран-агрессоров.